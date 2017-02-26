В МИД России осудили теракт в Хомсе

В Москве решительно осуждают «варварские акции экстремистов» в сирийском Хомсе, говорится в комментарии МИД России, опубликованном в воскресенье, 26 февраля.

Речь идет о двух террористических актах, которые были совершены в субботу, 25 февраля: несколько террористов-смертников подорвали себя в центре Хомса вблизи зданий местных силовых структур. В результате терактов погибли не менее 34 человек, несколько десятков получили ранения.

По данным СМИ, ответственность за теракты взяла на себя коалиция «Хейят Тахрир аш-Шам» – новая структура террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России).

В МИДе подчеркнули, что нельзя допустить реализации замыслов террористов сорвать усилия международного сообщества в Астане и Женеве обеспечить устойчивое прекращение огня в Сирии, а также начать продвижение к политическому урегулированию через широкий межсирийский диалог и переговоры на основе резолюции 2254 СБ ООН.