В результате взрыва в сирийском Хомсе погибли 35 человек

Как минимум 35 человек стали жертвами теракта в сирийском городе Хомс, еще несколько десятков пострадали, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на осведомленный источник на месте событий. Теракт устроили несколько террористов-смертников, подорвавших себя рядом с военными учреждениями.

«Из того, что пока известно, - двое смертников подорвали себя в городе Хомсе. Один – возле здания отделения госбезопасности, второй – возле отделения службы военной разведки», – сказал собеседник агентства.

Источник агентства в службе безопасности сообщил, что среди жертв начальник отделения военной безопасности по провинции Хомс генерал Хасан Даабуль. По его данным, террористов-смертников было больше шести.