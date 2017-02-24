В результате теракта рядом с сирийским городом Эль-Баб погибли 45 человек

Как минимум 45 человек стали жертвами теракта, который произошел в деревне Сусьян рядом с сирийским городом Эль-Баб, еще несколько десятков ранены, сообщает Al Jazeera со ссылкой на медиков.

Взрывное устройство привел в действие террорист-смертник, взорвавший автомобиль рядом с КПП, возле которого собралось много гражданских. Большая часть погибших – бойцы сирийской оппозиции.

В четверг, 23 февраля, сирийские и турецкие военные освободили Эль-Баб от боевиков запрещенной террористической организации «Исламское государство» и начали разминирование жилых домов.

Эль-Баб находился под контролем террористов более трех лет. Город считался главным оплотом «Исламского государства» на севере Сирии.