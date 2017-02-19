Иракские военные освободили от боевиков две деревни к югу от Мосула

Вооруженные силы Ирака освободили от боевиков запрещенной террористической организации «Исламское государство» две деревни к югу от Мосула – Атбах и Аль-Лаззагах, передает агентство AFP со ссылкой на командира.

Операция по освобождению западной части Мосула началась сегодня утром. Напомним, восточный Мосул был освобожден в октябре 2016 г. иракскими военными при поддержке коалиции во главе с США.

Перед сегодняшней операцией иракские ВВС сбросили на город листовки с предупреждением для мирных жителей о начале наступления. Иракские военные продвигаются в сторону аэропорта Мосула.