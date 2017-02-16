Генштаб ВС Турции сообщил об освобождении города Эль-Баба от ИГ

Начальник Генштаба Вооруженных сил Турции генерал Хулуси Акар сообщил об освобождении сирийского города Эль-Баба от боевиков запрещенной террористической группировки «Исламское государство». «Поздравляю, операция в Эль-Бабе закончилась», – передает турецкая газета Sabah слова генерала. В городе продолжают работать саперы.

В субботу 11 февраля Минобороны России сообщило об освобождении населенного пункта Тадеф. Тадеф, расположенный на северо-востоке провинции Алеппо, был наиболее укрепленным форпостом боевиков на подступах к городу Эль-Бабу. Кроме того, была взята под контроль дорога, по которой в Эль-Баб поставлялось оружие для боевиков.