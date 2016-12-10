Жертвами ошибочного удара ВВС США в Мосуле стали 90 человек

Около 90 человек погибли в результате ошибочного удара американских ВВС в иракском Мосуле, еще 100 получили ранения, сообщают местные СМИ со ссылкой на штаб иракской армии. Военные также сообщили, что из-за удара пострадала военная техника.

Операция по освобождению Мосула от боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» продолжается с 17 октября. В ней участвуют иракские военные, курдские силы, ополчение и ВВС коалиции во главе с США.