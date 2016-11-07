США потеряли в боях за Мосул 16 военнослужащих - ТАСС

Потери военнослужащих США в ходе спецоперации по освобождению Мосула от боевиков составили 16 человек убитыми и 27 ранеными, передает ТАСС со ссылкой на военно-дипломатический источник в Москве.

«Большинство случаев гибели и ранения военнослужащих являются следствием подрыва на фугасах, артиллерийских и минометных обстрелов», - уточнил он.

Также военнослужащие погибали и-за слабой координации действий авиации и подразделений спецназа. «Так, двое военнослужащих спецподразделений погибли в результате нанесения авиударов по пригороду Мосула американскими самолетами B-52H», - отметил источник.

По его слова, с момента начала операции прошло две недели. За это время силы международной коалиции не добились существенного успеха в Мосуле.