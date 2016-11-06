В Ираке в результате двух взрывов погибли 39 человек

Жертвами двух взрывов в иракских городах Тикрит и Самарра стали 39 человек, сообщает агентство «Синьхуа». По предварительным данным, пострадали 40.

Утром в час пик в южной части Тикрита террорист-смертник привел в действие взрывное устройство. Вскоре в городе Самарра в 50 км от Тикрита произошел другой взрыв.

В настоящее время в Ираке проходит наземная операция при поддержке международной антитеррористической коалиции во главе с США по освобождению второго по величине города страны от боевиков «Исламского государства». Операция началась 17 октября, а 31 октября иракские войска приступили к штурму Мосула.