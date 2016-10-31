Иракские войска начали штурм Мосула

Иракские войска после двух недель боевых действий, направленных на очистку прилегающих районов, вошли с восточного направления в район Карама в Мосуле, передает Reuters со ссылкой на иракского офицера. Иракские военные не ожидают легкой победы и готовы к битве, если даже она продлится несколько месяцев.

Наземная операция при поддержке международной антитеррористической коалиции во главе с США по освобождению второго по величине города страны от боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России) началась 17 октября.

28 октября представитель международной коалиции заявил, что иракские силы на два дня приостановили наступление для перегруппировки сил. Однако минобороны Ирака и премьер-министр страны опровергли и данные о временной приостановке операции.