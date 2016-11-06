Боевики ИГ сбежали из Мосула с украденными из казны организации миллионами

Пять лидеров боевиков «Исламское государство» (ИГ, террористическая организация запрещена в России) сбежали из Мосула, украв несколько миллионов долларов из казны экстремистов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на иракский спутниковый телеканал «Ас-Сумария». По данным телеканала, один из преступников Абу аль-Бара аль-Кахтани был ответственный в Мосуле за казну группировки.

В настоящее время боевики разыскивают воров с целью вернуть деньги и расправиться с «дезертирами». Предположительно «беглецы» двигаются в сторону Сирии.

Наземная операция при поддержке международной антитеррористической коалиции во главе с США по освобождению второго по величине города страны от боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России) началась 17 октября.

Иракские войска 31 октября приступили к штурму Мосула.