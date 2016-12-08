Коалиция во главе с США нанесла удар по госпиталю в иракском Мосуле

Возглавляемая США коалиция нанесла удары по госпиталю Ал-Салем в восточном Мосуле, сообщается на сайте командования. Военные объясняют свои действия запросом иракских военных. По их данным госпиталь использовался в качестве штаб-квартиры и базы боевиков «Исламского государства».

Борьба за госпиталь шла несколько дней. Для поддержки наземной операции иракских сил коалиция нанесла точечный удар по объекту. «Коалиция соблюдает нормы ведения вооруженных конфликтов и принимает все возможные меры предосторожности при планировании и осуществлении авиаударов», чтобы снизить риски для гражданского населений, отмечается в заявлении.