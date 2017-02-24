Число погибших в результате теракта возле города Эль-Баб выросло до 68

Жертвами теракта в населенном пункте рядом с городом Эль-Баб на севере Сирии, по последним данным, стали 68 человек, еще более 40 получили ранения, передает газета Daily Sabah.

Ранее сообщалось о 45 погибших. Теракт произошел возле КПП в деревне Сусьян. По данным издания, взрывов было два. Большая часть погибших – бойцы сирийской оппозиции.

В четверг, 23 февраля, сирийские и турецкие военные освободили Эль-Баб от боевиков запрещенной террористической организации «Исламское государство».