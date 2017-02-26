В Восточном Казахстане обнаружен пропавший в субботу вертолет

Место падения частного вертолета С-341, пропавшего в Восточно-Казахстанской области, обнаружено в 60 км северо-западнее города Аягоз. Об этом сообщил официальный представитель комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) МВД Казахстана Руслан Иманкулов.

«Место падения обнаружил вертолет частной компании Ми-2, который вылетел сегодня из Алма-Атинской области на поиски. Ми-2 осуществлял облет в районе села Айгыз. По информации "Казаэронавигации", пропавший вертолет обнаружен в 60 км северо-западнее города Аягоз», - проинформировал Иманкулов.

Как сообщил Иманкулов, на борту вертолета находились два человека. «Согласно уточненным данным, представленным комитетом гражданской авиации, на борту вертолета находились два человека. Они найдены. Пилот вертолета погиб, пассажир жив, его доставили в село Айгыз», - сказал он.

Вертолет С-341 в субботу вылетел из села Кожа Урджарского района и должен был приземлиться в селе Акшатау Аягозского района для дозаправки. «Очевидцы видели пролетавший вертолет над селом Айгыз. Однако до назначенного места он так и не долетел. В 18.30 (15.30 мск) пилот не вышел на связь. Ориентировочное место пропажи между селами Айгыз и Акшатау составляет около 100 км», - ранее сообщал представитель КЧС.

Поиски пропавшего вертолета вели местные спасатели. Кроме того, в воскресенье утром для поисков из города Семей вылетел военный вертолет Ми-17, а из областного центра - Ми-8, на борту которого находилась еще одна группа спасателей. В кризисном центре департамента по ЧС Восточно- Казахстанской области и в Аягозском районе в связи с ЧП развернут оперативный штаб.