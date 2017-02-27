Суд признал виновным экс-сенатора в хищении более 1 млрд рублей «Рособоронэкспорта»

Лефортовский суд Москвы выносит обвинительный приговор бывшему сенатору от Белогородской области Сергею Попельнюхову по делу о хищении более 1 млрд руб., выделенных на строительство завода по выпуску автоматов Калашникова в Венесуэле. Это сообщает «Интерфакс». Суд решил, что экс-гендиректор компании «Стройинвестинжиниринг СУ-848» разработал план хищения средств, выделенных на строительство завода.

Обвинения экс-сенатору были предъявлены в мошенничестве в особо крупном размере. Обвинение требовало для него восемь лет лишения свободы. Подсудимый свою вину не признает.

По версии следствия, компания, которой руководил Попельнюхов, была генеральным подрядчиком строительства завода в Венесуэле. Выделенные на проект более 1 млрд руб. «Рособоронэкспорта» бизнесмен похитил в период с февраля 2010 г. по июнь 2011 г. в составе организованной группы.