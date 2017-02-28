В Калифорнии самолет упал на два жилых дома: четверо погибших

В Калифорнии двухмоторный шестиместный самолет Cessna 310 упал на два жилых дома вскоре после вылета из аэропорта Риверсайда. В результате погибли четыре человека, в том числе один местный житель, еще двое госпитализированы, сообщает телеканал KTLA со ссылкой на руководителя городского пожарного департамента Майкла Мура. Спасатели ищут еще нескольких местных жителей, о судьбе которых пока ничего не известно, речь идет от 3–5 человеках.

Катастрофа произошла около 16.41 понедельника по местному времени, заявили в полиции. Два дома, на которые упала Cessna, полностью разрушены, соседние дома получили повреждения, сказал Мур. Причина крушения неизвестна.

Выжившая пассажирка самолета – девочка-подросток – была выброшена из самолета до пожара, она получила относительно легкие травмы, хотя врачи пока лечат ее как тяжелого пациента. По ее словам, на борту было пять человек, по крайней мере часть пассажиров прибыла в Риверсайд для участия в конференции чирлидеров в Диснейленде.