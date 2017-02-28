Верховный суд предложил взыскивать с граждан налоговые долги без суда

Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев предлагает вернуться к обсуждению вопроса о внесудебном взыскании с граждан налоговой задолженности. Он заявил это на семинаре-совещании председателей судов. По его словам, в прошлом году суды рассмотрели 3,6 млн дел, связанных с налогообложением. 98% обращений были удовлетворены. Это свидетельствует о формальном характере таких споров, отметил Лебедев.

В 2009 г. ВС инициировал поправки в Налоговый кодекс о внесудебном взыскании с физлиц незначительной задолженности по налогам и сборам. Налоговики по идее ВС получали возможность направлять поручения о списании средств в банке, где у человека открыт счет, либо взыскивать наличность. ВС приводил статистику, по которой таких дел более 3 млн в год, день судопроизводства обходится государству в 27 000 руб., а сами дела - в основном на сумму до 50 руб. Верховный суд отозвал законопроект после того, как отрицательный отзыв со ссылкой на решение Конституционного суда (нарушение права на имущество) дал Минфин.

Председатель ВС поддержал взыскание налоговых долгов без суда
Вячеслав Лебедев предлагает штрафовать без суда
Верховный суд вернулся к досудебному взысканию
Фото