Верховный суд предложил взыскивать с граждан налоговые долги без суда

Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев предлагает вернуться к обсуждению вопроса о внесудебном взыскании с граждан налоговой задолженности. Он заявил это на семинаре-совещании председателей судов. По его словам, в прошлом году суды рассмотрели 3,6 млн дел, связанных с налогообложением. 98% обращений были удовлетворены. Это свидетельствует о формальном характере таких споров, отметил Лебедев.

В 2009 г. ВС инициировал поправки в Налоговый кодекс о внесудебном взыскании с физлиц незначительной задолженности по налогам и сборам. Налоговики по идее ВС получали возможность направлять поручения о списании средств в банке, где у человека открыт счет, либо взыскивать наличность. ВС приводил статистику, по которой таких дел более 3 млн в год, день судопроизводства обходится государству в 27 000 руб., а сами дела - в основном на сумму до 50 руб. Верховный суд отозвал законопроект после того, как отрицательный отзыв со ссылкой на решение Конституционного суда (нарушение права на имущество) дал Минфин.