Путин прилетел в Киргизию

Президент России Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Киргизию, сообщает пресс-служба Кремля. Глава государства совершает турне по среднеазиатским странам: 26 февраля он посетил Казахстан, где состоялись переговоры с президентом этой страны Нурсултаном Назарбаевым, далее он проследовал в Таджикистан – 27 февраля состоялась встреча с президентом Эмомали Рахмоном.

В Бишкеке у Путина состоятся переговоры с президентом Алмазбеком Атамбаевым в узком составе и с участием делегаций. Во встрече в узком составе с российской стороны вместе с Путиным примут участие первый вице-премьер Игорь Шувалов, министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента по международным вопросам Юрий Ушаков и руководитель ФТС Владимир Булавин (председатель межправкомиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству со стороны России).