Путин: Переговоры в Астане дали возможность продолжить сирийское урегулирование в Женеве

Межсирийские переговоры в Астане с участием посредников стали фундаментом, который дал возможность продолжить переговоры по сирийскому урегулированию в Женеве, считает президент Владимир Путин. Как сообщает сайт Кремля, он заявил это в Астане, где находится с рабочим визитом. Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева он поблагодарил за организацию межсирийских переговоров и за помощь в достижении положительных результатов двух этих встреч.

«Знаю, что вы лично принимали в этом участие, работали с участниками делегаций и благодаря вашему участию эти переговоры завершились, – заявил Путин Назарбаеву. – Причем завершились с таким результатом, которого до сих пор никогда не было, а именно – создан механизм контроля за прекращением огня, а это, собственно говоря, самое главное, это самый главный фундамент, который дал возможность продолжить женевские переговоры».

Переговоры в Астане проходили в феврале при посредничестве России, Ирана и Турции.