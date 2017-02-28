Судьи возмущены жадностью адвокатов по назначению

Создание службы государственных адвокатов повысило бы качество бесплатной юридической помощи по уголовным делам, заявил сегодня председатель Вологодского областного суда Владимир Шепель на совещании председателей судов. По его словам, количество дел, рассматриваемых судами с участием адвокатов по назначению, неуклонно растет, при этом часто «защита подсудимого либо имитируется, либо отсутствует вовсе», а весь свой профессионализм адвокаты направляют на то, чтобы выбить вознаграждение из федерального бюджета.

Положение особенно ухудшилось после того, как правительство в феврале прошлого года утвердило новый порядок возмещения процессуальных издержек, предусматривающее возможность оплаты судодня вне зависимости от потраченных часов. В результате адвокаты «засчитывают» в счет отработки даже простую явку в суд, а еще очень полюбили процедуру ознакомления с материалами и протоколами судебных заседаний.

«Невольно возникает подозрение в причастности такого защитника к волоките», – заявил судья. Тем более что в процессе от него ничего кроме «жалобу осужденного поддерживаю» и не услышишь, а оплату при этом требуют за 2–3 дня. Шепель припомнил случай, когда судья вопреки позиции адвоката отклонила сделку со следствием и осудила обвиняемую по более легкой статье.

В прошлом году только суды Вологодской области выплатили «бесплатным» защитникам 39 млн руб., а с учетом работы по назначению следователей получилось около 70 млн руб., подсчитал Шепель. При этом контроль за качеством работы бесплатных защитников практически отсутствует. За эти деньги можно было бы нанять 100 государственных адвокатов с зарплатой на уровне помощника прокурора, обеспечив гораздо более высокий уровень качества оказания юридических услуг, считает судья.

Сами адвокаты жаловались на растущую задолженность перед адвокатами, которые работают защитниками по назначению: по данным Федеральной палаты адвокатов (ФПА) на конец прошлого года, только МВД задолжало им в общей сложности около 700 млн руб. По данным ФПА, это произошло из-за того, что средства на оплату адвокатов по назначению с 2013 г. не учитываются отдельной строкой, а включены в общий бюджет ведомств.

В начале февраля ФПА опубликовала проект стандарта качества участия защитника в уголовном судопроизводстве – как ожидается, эти требования станут обязательными для адвокатов после того, как в апреле их утвердит съезд адвокатов.