Росгвардия предлагает снизить вдвое стоимость оформления огнестрела для граждан

Законопроект, подготовленный Росгвардией, позволит снизить стоимость оформления огнестрельного оружия для гражданских лиц до 400 руб. с нынешних 800 руб. Как передает «Интерфакс», это сообщил руководитель договорно-правового департамента Федеральной службы войск национальной гвардии Александр Школьников. «По согласованию с Минфином мы предложили установить госпошлину в размере 500 руб., – объяснил он. – Этот переход от сборов к госпошлине позволяет нам предоставлять льготу. Если граждане воспользуются Единым порталом госуслуг, то они претендуют на 20%-ную скидку и стоимость составит 400 руб.».

Законопроект уже внесен в Госдуму. В нем 68 видов различных сборов за лицензирование оружия объединены в четыре вида госпошлины.