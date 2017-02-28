Путин прокомментировал возможность расширения военного присутствия в Киргизии

Россия готова и закрыть свою военную базу «Кант» в Киргизии, и обсуждать расширение своего военного присутствия в этой стране, это зависит от потребностей киргизской стороны. Об этом заявил президент Владимир Путин после переговоров с киргизским лидером Алмазбеком Атамбаевым. Путин прибыл в Бишкек 28 февраля.

«Если когда-то Кыргызстан скажет, что мы укрепили настолько свои вооруженные силы, что такая база не нужна, мы в этот же день уйдем», - цитирует российского президента ТАСС. «Нам нет никакой необходимости здесь размещать воинский контингент, - цитирует "Интерфакс". - Он связан только с одним - с обеспечением безопасности в самой Киргизии».

Также стороны не обсуждали и вопрос о расширении российского контингента, добавил Путин. «Если Кыргызстан сочтет необходимым это сделать, то мы тогда обсудим», - продолжил он, отметив, что это повлечет для России дополнительные расходы. Лишних возможностей для содержания зарубежных военных баз у России нет. «Но в рамках ОДКБ и на двусторонней основе будем это обсуждать, если такая потребность есть», - заверил он.

«Вопрос о расширении российской базы мы даже не рассматривали. Мы рассматривали вопрос об укреплении киргизской армии, вооруженных сил Кыргызстана и об активизации поставок вооружения, оборудования, - заявил президент Киргизии (цитата ТАСС). - Россия хочет помочь нам укрепить наши собственные вооруженные силы».

«После того как мы начали расширять свои отношения в рамках ОДКБ (Организация договора о коллективной безопасности), то само собой разумеется, что мы будем заниматься тем, чтобы и дальше укреплять вооруженные силы самого Кыргызстана», - цитирует Путина ТАСС. Эту тему они с Атамбаевым во вторник обсудили. «В рамках экспертной работы на уровне ОДКБ будем спокойно, ритмично этим заниматься», - заверил он.

1 декабря 2016 г. Атамбаев на пресс-конференции высказал мнение, что Киргизия должна «опираться на свои вооруженные силы, а не на армии других государств», но подчеркнул, что Киргизия и Россия «всегда будут оставаться стратегическими партнерами». Позже пресс-секретарь президента республики пояснил, что достигнуты договоренности с Россией о сокращении сроков пребывания в стране российской военной базы «с 49 до 15 лет», то есть до 2031 г., напоминает ТАСС.

Общая сумма российских грантов Киргизии на стабилизацию бюджета составила $225 млн, подсчитал Путин. «Россия активно помогает Киргизии в процессе адаптации к требованиям Евразийского союза. Киргизской стороне предоставлена помощь на сумму в $200 млн, в том числе для модернизации таможенной инфраструктуры и обустройства пограничных пунктов», - цитирует его «Интерфакс». Он напомнил также, что действует двусторонний фонд развития, который был создан в 2014 г. с капиталом в $500 млн и с участием которого в Киргизии реализуются проекты на сумму свыше $200 млн. По словам Путина, проводится постепенное списание госдолга Киргизии, что уменьшает нагрузку на финансовую систему страны, «расчищает баланс, освобождает средства на важнейшие, в том числе социальные, программы развития республики». Также Россия поддерживает Киргизию за счет беспошлинного экспорта из России нефтепродуктов. «В 2016 г. в Киргизию по этим схемам поставлено свыше одного миллиона тонн нефтепродуктов», - сказал Путин. «Газпром», по его словам, ведет масштабную работу по реализации генерального плана газоснабжения и газификации Киргизии до 2030 г., «совокупный объем инвестиций в республиканскую газотранспортную распределительную сеть составит 100 млрд руб». «В результате уровень газификации Киргизии возрастет с нынешних 22% до 60%», - отметил президент. Напомнил Путин и о денежных переводах граждан Киргизии, которые работают в России. «После вступления Киргизии в "Евразэс" объемы таких трансфертов (денежных переводов) выросли на 18,5%. За январь - сентябрь 2016 г. они составили $1,3 млрд. Это почти 30% ВВП страны», - заявил он.

Наконец, Путин заявил, что Россия никогда не вмешивается во внутриполитические процессы в других странах. «Я полностью присоединяюсь к тому, что было сказано президентом Атамбаевым: мы исходим из того, что на всем постсоветском пространстве мы должны ценить стабильность, и мы исходим из того, что любая смена власти должна происходить в рамках Конституции и действующего закона», - добавил он.

После встречи Атамбаев заявил, что он сам и вся киргизская делегация довольны результатами переговоров, передает «Интерфакс». По его словам, обсуждался весь спектр вопросов двустороннего сотрудничества, «мы практически по всем вопросам пришли к полному взаимопониманию». «Мы обменяли мнениями и по другим вопросам, в том числе и международным, в международных вопросах наши страны имеют в основном совпадающие или близкие позиции», - добавил он.