Атамбаев анонсировал выход российской базы из Киргизии

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев считает, что страна в военном плане должна опираться на свои силы. «Считаю, что мы абсолютно правильно сделали по базе "Ганси" (авиабаза США, была выведена из страны по решению Атамбаева. – ред.). Нравится это кому-то или нет. Пять лет прошло, и время показало, что это было правильное решение. Киргизстан в будущем должен опираться только на свои силы. Это касается и российской базы», – сказал Атамбаев.

По его словам, база должна быть выведена из страны после окончания срока действия договора. Атамбаев добавил, что уже согласовал это решение с президентом России Владимиром Путиным.

Согласно двухсторонним договоренностям на территории Киргизии находятся четыре российских объекта: авиационная база Коллективных сил быстрого реагирования ОДКБ в городе Кант, испытательная военно-морская база в городе Каракол, узел связи в поселке Чалдовар и автономный сейсмический пункт в городе Майлуу-Суу.