Полицейский снайпер случайно выстрелил во время выступления Олланда во Франции

Снайпер жандармерии, который занимался обеспечением порядка во время визита президента Франции Франсуа Олланда в департамент Шаранта во вторник, 28 февраля, случайно выстрелил в толпу. Об этом передает агентство Associated Press со ссылкой на местные власти.

По информации издания La Nouvelle Republique, жандарм участвовал в обеспечении безопасности в ходе визита Олланда в Шаранту. Он нес службу снаружи установленного напротив трибуны с гостями шатра, в котором выступал президент. Выстрел произошел в тот момент, когда снайпер менял положение.

В результате инцидента два человека получили ранения. Они были госпитализированы. По сведениям телеканала BFM TV, одним из получивших ранения стал сам снайпер жандармерии.

По факту инцидента начато расследование.

Французский лидер посетил во вторник Шаранту, чтобы принять участие в открытии новой линии высокоскоростных поездов на территории коммуны Вильоньон. Она должна соединить города Тур и Бордо.