Олланд и Меркель выступили за продление санкций против России

Президент Франции Франсуа Олланд и канцлер ФРГ Ангела Меркель во вторник высказались в поддержку продления ограничительных мер в отношении России.

Соответствующее заявление они сделали в ходе пресс-конференции в Берлине перед началом переговоров. По выражению Меркель, санкции придется снова продлевать, хотя все бы предпочли продвижение в имплементации минских договоренностей. Ее цитирует Reuters.

Со своей стороны Олланд отметил, что если минские договоренности не будут воплощаться, то «санкции будут продолжены», цитирует «Интерфакс».

Кроме того, французский лидер возложил на Москву ответственность за тяжелую ситуацию в Сирии, передает Deutsche Welle. В частности, он упомянул о жителях осажденных кварталов Алеппо, которые лишены возможности получать гуманитарную помощь, и призвал скорее им помочь. Также Олланд выразил убеждение, что без России в нынешней Сирии уже не было бы режима Башара Асада.