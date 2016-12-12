Советник Трампа назвал преждевременными разговоры о снятии санкций против России

Говорить о перспективах снятия санкций с России пока рано, считает советник избранного президента США Доналда Трампа Картер Пейдж.

При этом он заверил, что «с оптимизмом» смотрит на перспективы российско-американских отношений.

Но, как сказал Пейдж, для этого США «следует быть честным партнером и перестать бороться за сферы влияния».

«Чем меньше мы будем уделять внимания проблемам безопасности, если мы сконцентрируемся на вопросах экономики, тем скорее мы сможем достичь успехов», - добавил Пейдж.