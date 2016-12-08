У экс-советника Трампа не было встреч в Кремле – Песков

Картер Пейдж, бывший консультантом по внешней политике Дональда Трампа во время его президентской кампании, не встречался с сотрудниками или помощниками президента Владимира Путина. Об этом «Ведомостям» сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Я встречусь с влиятельными бизнесменами и идейными лидерами», — рассказал «РИА Новости» в четверг прибывший в Москву Пейдж, который в прошлом работал в российском офисе Merrill Lynch. Бывший советник Трампа добавил, что останется в Москве до 13 декабря. Замглавы МИД России Сергей Рябков позднее заявил, что дипломаты не планируют встречаться с Картером Пейджем.

Пейдж ушел в отставку с поста советника еще во время предвыборной кампании Трампа. Его заподозрили в частных переговорах с российскими чиновниками о снятии санкций в случае победы Трампа, один из сенаторов попросил ФБР провести расследование.

Пейдж уже посещал Москву в июне и принял участие в выпуске студентов Российской экономической школы (РЭШ).