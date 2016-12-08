Советник Трампа прибыл с визитом в Москву

Советник избранного президента США Дональда Трампа Картер Пейдж прибыл в Москву, сообщает «РИА Новости». В ходе визита он намерен провести ряд переговоров. «Я встречусь с влиятельными бизнесменами и идейными лидерами», – сказал Пейдж. Он планирует пробыть в Москве до 13 декабря.

Ранее Пейдж говорил о том, что в администрации президента США не хватает людей, которые бы верили в потенциал российско-американских отношений. Политик считает, что диалог между странами невозможен без доверия к российскому президенту Владимиру Путину.