Выборщик-республиканец в Техасе отказался голосовать за Трампа

В Техасе выборщик от партии республиканцев Крис Супрун заявил, что не будет 19 декабря голосовать за Дональда Трампа, поскольку тот, по его мнению, не имеет достаточной квалификации для должности президента США. Это заявление Супрун опубликовал в The New York Times. В конце он напомнил, что 15 лет назад он дал присягу защищать свою страну и конституцию от всех врагов, внешних и внутренних, и 19 декабря он намерен сохранить верность этой клятве.

Супрун считает, что Трамп не сумеет объединить американцев. По внутренней новостной повестке, к примеру, Трамп неустанно критикует телешоу Saturday Night Live, где его пародируют, круглосуточно пользуется Twitter, но отреагировал на стрельбу в Огайо только через два дня после случившегося, пишет выборщик. Во внешней политике, по его мнению, Трампу не хватает опыта и он ведет себя не так, как подобает верховному главнокомандующему.

Также Супрун отметил склонность избранного президента к демагогии, недопустимую для главы государств. Кроме того, он напомнил о сообщениях о недобросовестных сделках структур Трампа за рубежом, и предположил, что ему грозит импичмент в первый же год президентства в связи с подозрениями в конфликте интересов в бизнесе.

Выборщик призвал своих коллег последовать его примеру и добавил, что считает оптимальным кандидатом в президенты от республиканцев, к примеру, губернатора Огайо Джона Кейсика.

Законы Техаса не обязывают выборщиков голосовать так, как большинство избирателей, напоминает Fox News. Этим летом Супрун и другие выборщики-республиканцы дали письменные обещания голосовать за кандидата от своей партии, но эти обещания не имеют законной силы, добавляет телеканал.

Известный профессор-юрист из Гарварда Ларри Лессиг договорился с калифорнийской юридической конторой, что они будут консультировать и оказывать юридическую помощь любым выборщикам, которые решат не голосовать за Трампа даже вопреки законам своих штатов, пишет Politico.