В Мичигане пересчитают голоса на президентских выборах

В американском штате Мичиган должен начаться пересчет отданных на президентских выборах голосов, соответствующее постановление отдал федеральный судья Марк Голдсмит, сообщает агентство AP.

В Мичигане, где проголосовало около 4,8 млн человек, кандидат от республиканской партии Дональд Трамп обошел свою главную соперницу – представительницу демократической партии Хиллари Клинтон с отрывом в 10 704 голосов (0,2%). Теперь бюллетени будут пересчитаны вручную.

Пересчет проводится после того, как заявку на него подала кандидат от партии зеленых Джилл Стайн, собравшая на процедуру несколько миллионов долларов пожертвований. Сама Стайн получила в Мичигане около 1% голосов.

Избранный президент США Дональд Трамп заявлял, что попытка партии зеленых инициировать пересчет голосов в ряде штатов является мошенничеством. Трамп отметил, что даже его соперник от демократической партии Хиллари Клинтон считает, что результаты выборов должны быть приняты.