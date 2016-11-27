Трамп назвал мошенничеством попытку инициировать пересчет голосов

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что попытка партии «зеленых» инициировать пересчет голосов в ряде штатов является мошенничеством. Трамп отметил, что даже его соперник от Демократической партии Хиллари Клинтон считает, что результаты выборов должны быть приняты.

«Это жульничество со стороны партии "зеленых", результаты выборов должны уважаться, а не оспариваться и подвергаться издевкам, а именно это и делает лидер партии «зеленых» Джилл Стайн», – заявил Трамп.

Ранее сообщалось, что штат Висконсин согласился пересчитать голоса избирателей. Инициатором пересчета выступила лидер партии «зеленых» Джилл Стайн, участвовавшая в президентских выборах.