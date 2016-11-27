СМИ узнали о влиянии Обамы на решение Клинтон признать поражение

Бывший кандидат в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон признала поражение на выборах после просьбы президента США Барака Обамы, пишет газета Hill. Издание ссылается на книгу о выборах в США, которая еще не поступила в продажу.

Авторы книги со ссылкой на источники в окружении Клинтон пишут, что после подсчета голосов в штате Пенсильвания, который проголосовал за республиканца Дональда Трампа, Обама позвонил Клинтон и попросил признать поражение.

Отмечается, что глава избирательного штаба Клинтон Джон Подеста призывал демократов не делать поспешных выводов и дождаться окончательного подведения итогов. Но Клинтон не прислушалась к его словам и позвонила Трампу.