Трамп победил на выборах в штате Мичиган

Выборы президента США можно считать официально завершенными - в штате Мичиган окончательно подсчитали голоса, и победа, как и предсказывали, досталась республиканцу Дональду Трампу, пишет The International Business Times.

Штат Мичиган был последним штатом, где оставалось подсчитать голоса избирателей прошедших 8 ноября выборов в США.

Трамп стал первым республиканцем с 1988 г., который набрал более трехсот голосов в палате выборщиков: всего у него в копилке 306 голосов выборщиков, у кандидата от Демократической партии Клинтон - 232 голоса.

Согласно подсчетам за Трампа в Мичигане отдали голоса 2 279 543 избирателя, тогда как за Клинтон проголосовали 2 268 839 человек.