Клинтон получила на 2 млн больше голосов, чем Трамп

Согласно последним данным, кандидат в президенты США от демократической партии Хиллари Клинтон набрала на 2 млн голосов избирателей больше, чем республиканец Дональд Трамп. Такие данные приводят аналитики из The Cook Political Report, передает BBC.

Трампа поддержали 62,2 млн американских избирателей, а Клинтон – 64,2 млн человек. Согласно данным CNN, за Трампа проголосовали 62,1 млн американцев, а за Клинтон – 63,9 млн.

Несмотря на это, республиканец Дональд Трамп выиграл президентские выборы в США, и его инаугурация состоится 20 января. Из-за американской двухступенчатой системы Трампу была обеспечена победа, так как он получил 279 голосов выборщиков от штатов против 218 у Клинтон (для победы необходимо 270 голосов). 8 ноября избиратели голосовали не за кандидатов в президенты, а за выборщиков от штатов, которые в декабре уже непосредственно будут выбирать президента. Тем не менее выборщики, как предполагается, не должны изменять своей партии и проголосуют за своего кандидата.

Избранный президент США Дональд Трамп в интервью заявлял, что предпочел бы победить на прямых выборах.

Группа юристов, специализирующихся на работе с законодательством о выборах, призвала Клинтон инициировать пересчет голосов в трех штатах. Юристы предлагают удостовериться, что кибератаки, фиксировавшиеся в этих штатах, не повлияли на результат волеизъявления.

Речь идет о штатах с традиционно сильной поддержкой демократов – Висконсине, Пенсильвании и Мичигане. В первых двух штатах Клинтон была на волосок от победы, в Мичигане чуть более ощутимое преимущество было у выигравшего предвыборную кампанию республиканца Дональда Трампа.