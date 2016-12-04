Экс-кандидат в президенты США отказалась от пересчета голосов в Пенсильвании

Бывший кандидат в президенты США от партии «зеленых» Джилл Стайн отказалась от пересчета голосов в штате Пенсильвания после того, как суд попросил ее внести залог в размере $1 млн, пишет портал Philly.com.

Стайн пояснила, что люди, подписавшие петицию о пересчете голосов, являются среднестатистическими гражданами и не смогут собрать такую большую сумму.

«Это еще одно свидетельство того, что устаревший закон о выборах в Пенсильвании работает против избирателей», – заявила Стайн, назвав вердикт судьи «возмутительным барьером для демократического процесса».