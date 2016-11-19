Трамп потребовал от актеров бродвейского мюзикла извиниться перед Пенсом

Избранный президент США Дональд Трамп потребовал от актеров бродвейского мюзикла «Гамильтон» извиниться перед избранным вице-президентом США Майком Пенсом за критику.

«Театр должен быть безопасным и особым местом. Труппа “Гамильтона” прошлым вечером была очень груба по отношению к очень хорошему человеку Майку Пенсу. Извинитесь перед ним!» – написал Трамп в Twitter.

Ранее сообщалось, что Пенса освистали во время похода на мюзикл «Гамильтон», а актеры обратились к нему с критикой.