Президентство Трампа может ознаменоваться укреплением доллара

В этом году практически не наблюдалось устойчивых трендов с основными валютами – и вот трейцеры, кажется, нашли убедительную стратегию на рынке США, где президентом был избран Дональд Трамп. Его победа и сохранение контроля республиканцев над Конгрессом побудили некоторых аналитиков уверенно заявить: доллар будет расти, и существенно.

Их уверенность основывается на перспективах того, что новый президент ослабит бюджетную политику, а денежная будет ужесточаться. По мнению аналитиков, Трамп получит достаточную политическую поддержку, чтобы исполнить обещания снизить налоги и увеличить расходы на инфраструктуру. Это подстегнет инфляцию и заставит ФРС быстрее повышать процентные ставки.

«Рейганомика возвращается», – говорит Марк Чэндлер из Brown Brothers Harriman. Схожий набор мер экономической политики реализовала Германия после падения Берлинской стены в 1989 г., и он привел к росту курса немецкой марки, добавляет аналитик.

Первая половина 1980-х гг. (при президенте Рональде Рейгане и председателе ФРС Поле Волкере) ознаменовалась мощным сочетанием мер по снижению налогов, повышению госрасходов и повышению процентных ставок для подавления инфляцией. Это сопровождалось взрывным ростом курса американской валюты. С инаугурации Рейгана до февраля 1985 г. доллар взлетел на 45%, достигнув исторического максимума.

Между двумя историческими периодами есть и различия. «Трамп кажется облегченной версией Рейгана», – предупреждает Чандлер. Ни ужесточение политики ФРС, ни бюджетные стимулы, вероятно, не будут такими ощутимыми, как во времена рейганомики, когда и процентные, и налоговые ставки были гораздо выше.

Тем не менее, доллар может вырасти на 20%, считает аналитик, не только сравнявшись с евро, но и приблизившись к историческому максимуму октября 2000 г. в $0,8270/евро.

Торгово-взвешенный индекс доллара (курс к шести валютам стран – основных партнеров США) резко скакнул вверх после объявления о победе Трампа и в понедельник впервые с начала декабря 2015 г. превысил отметку 100 пунктов (см. график).

Билал Хафиз из Nomura не считает параллели между Рейганом и Трампом вполне оправданными. Рейганомика была ответом на высокую инфляцию 1970-х гг., сегодня же события разворачиваются на фоне низкой инфляции и замедления реальных темпов экономического роста, указывает он.

Тем не менее он считает, что бюджетная политика Трампа благоприятно отразится на курсе доллара, подстегнет рост экономики США и приведет к повышению процентных ставок, в то время как Япония и еврозона продолжают проводить мягкую денежную политику.

В начале долларового ралли уверены не все. Главный стратег Pictet Asset Management Лука Паолини вспоминает обвал рынков на новостях о росте шансов Трампа на выигрыш во время подсчета голосов и отскок после его победной речи, которую участники рынка сочли умеренной и обнадеживающей. «Рынок слишком оптимистичен», – уверен аналитик. Кроме того, есть ряд вопросов относительно степени сотрудничества вновь избранного президента и его коллег по республиканской партии в конгрессе, а также отношений Трампа с председателем ФРС Дженет Йеллен, которую тот критиковал. Наконец, Паолини считает некорректными сравнение с 1980-ми гг., когда доллар и американские акции были дешевы, и ралли на обоих рынках привлекало все новых инвесторов.

Возможно, инвесторам просто приятно видеть четкую стратегию и размышлять о фискальных стимулах в то время, как все экономические шаги Трампа остаются гипотетическими. «Ближайшая неделя-две будут нестабильными. И в этом слабое место стратегий, построенных на ожидании стимулов», – предупреждает Хафиз.

Перевела Надежда Беличенко