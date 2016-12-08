Рябков: в российском МИДе не планируют встречаться с советником Трампа

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что представители российского МИДа не планируют встречаться с прибывшим в Москву советником избранного президента США Дональда Трампа Картером Пейджем.

«По состоянию на сегодняшнее утро никаких планов проводить с ним встречу в МИДе не имеется», – сказал Рябков.

Пейдж прибыл в Россию сегодня и пробудет в Москве до 13 декабря. Он сообщил, что в ходе визита планирует провести переговоры «с влиятельными бизнесменами и идейными лидерами».