Трамп назвал нелепыми сообщения о влиянии России на исход выборов в США

Избранный президент США Дональд Трамп назвал нелепыми сообщения о том, что на исход выборов оказали влияние российские хакеры.

«Я думаю, что это смехотворно. Это еще одно оправдание. Я этому не верю», – сказал Трамп телеканалу Fox News.

При этом он добавил, что не хочет, «чтобы кто-то осуществлял в отношении нас хакерские атаки».

Ранее газета The Washington Post сообщила о секретном докладе ЦРУ, в котором якобы говорится о влиянии России на выборы в США.