Трамп прокомментировал сообщения о назначении Тиллерсона на пост госсекретаря

Избранный президент США Дональд Трамп прокомментировал информацию о назначении председателя совета директоров ExxonMobil Рекса Тиллерсона на должность госсекретаря. «Посмотрим, что произойдет», – сказал Трамп в эфире CBS News.

Телеканал отмечает, что это одна из дежурных фраз Трампа, «пренебрежительная», «ни к чему не обязывающая» и «многозначительная».

Источник в администрации Трампа отметил, что Тиллерсон был «на грани назначения», но избранный президент проявляет осторожность и пока «решает и делает выбор».

Ранее сообщалось, что Тиллерсон получил от Трампа предложение возглавить госдепартамент США и согласился на него. По данным СМИ, он уже уведомил совет директоров ExxonMobil о своем назначении.