Песков: Москва повлияет на ДНР, если Киев снимет блокаду

Россия может оказать влияние на самопровозглашенные ЛНР и ДНР, если Киев добьется разблокирования ввоза и вывоза продукции на Украину, но это влияние не безгранично, заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Российская сторона делала и будет делать все возможное для того, чтобы способствовать в целом разрядке напряженности в этом регионе (юго-восток Украины), - сказал Песков. - К сожалению, каждый такой шаг, который был предпринят со стороны Украины, это еще дальше отодвигает нас от конечной цели урегулирования (конфликта)».

По его словам, «Россия будет продолжать использовать то влияние (на ДНР и ЛНР), которое она имеет, но это влияние абсолютно не безгранично».

Он отметил, что действия властей ДНР и ЛНР, которые ввели внешнее управление на находящихся на их территории украинских предприятиях, в какой-то степени можно понять, так как Киев сам оттолкнул от себя эти регионы. «В принципе, мы являемся свидетелями того, что отторгнутые своим государством области попадают в еще более тяжелое положение, будучи поставленными в условия полной блокады со стороны экстремистских элементов», - сказал он журналистам.

Отдельно Песков отметил, что не считает слово «отжим» применимым в данном случае. По его словам, речь идет о жизнях миллионов людей, проживающих на этих территориях. «Безусловно, людям надо выживать», - сказал он. Ранее Песков связал признание Россией паспортов самопровозглашенных ДНР и ЛНР с их «жесточайшей блокадой со стороны Киева».

Сегодня, 1 марта, на предприятиях с украинской юрисдикцией в ДНР и ЛНР введено внешнее государственное управление. Налоги с предприятий будут поступать в бюджет самопровозглашенных республик.

Крупнейшими предприятиями, сохраняющими украинскую юрисдикцию на территории ДНР, являются Енакиевский металлургический завод и Харцизский трубный завод, входящие в группу «Металлинвест», а также Ясиноватский и Макеевский коксохимические заводы и Донецкий металлургический завод, входящие в группу «Донецксталь». Также в республике есть более 20 шахт, крупнейшая из которых - шахта имени Засядько в Донецке. В ЛНР действуют ПАО «Краснодонуголь» и Алчевский меткомбинат (компания «Метинвест»), а также шахты ООО «Ровенькиантрацит» и ООО «Свердловскантрацит» (компания «ДТЭК»).