ДНР и ЛНР ввели на украинских предприятиях внешнее управление

Украинские предприятия, расположенные на территории самопровозглашенных республик Донбасса, переходят под внешнее управление властей Донецкой и Луганской народных республик, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в совете министров ДНР. «На предприятиях с украинской юрисдикцией в ДНР с нуля часов 1 марта вводится внешнее государственное управление», - сказал он.

Эту же информацию подтвердили в правительстве ЛНР. Он пояснил, что внешнее управление предполагает, что «и налоги будут поступать в бюджет республики».

Крупнейшими предприятиями, сохраняющими украинскую юрисдикцию на территории ДНР, являются Енакиевский металлургический завод и Харцизский трубный завод, входящие в группу «Металлинвест», а также Ясиноватский и Макеевский коксохимические заводы и Донецкий металлургический завод, входящие в группу «Донецксталь». Также в республике есть более 20 шахт, крупнейшая из которых - шахта имени Засядько в Донецке.

В ЛНР действуют ПАО «Краснодонуголь» и Алчевский меткомбинат (компания «Метинвест»), а также шахты ООО «Ровенькиантрацит» и ООО «Свердловскантрацит» (компания «ДТЭК»).