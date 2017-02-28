Верховный комиссар ООН по делам беженцев прокомментировал признание Москвой паспортов ЛНР и ДНР

Комментируя решение Москвы признать документы, выданные людям властями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди сказал, что нельзя делать шаги, которые усложняют минский мирный процесс. Он заявил это «Коммерсанту». С другой стороны, он считает важным, чтобы у людей были документы, и не имеет в виду, что признание этих документов – это именно шаг, усложняющий мирное урегулирование. «Но надо помнить, что главная задача – добиться урегулирования», – добавил он.

Комментируя сравнение этих документов с «нансеновскими паспортами», которые Лига наций в 20-х гг. ХХ в. начала выдавать беженцам и лицам без гражданства, которые не могли получить обычные документы, Гранди напомнил, что «нансеновские паспорта выдавались лицам без гражданства и без документов» и «они выдавались Лигой наций».

Владимир Путин 18 февраля подписал указ «О признании в Российской Федерации документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины». В Киеве заявили, что это нарушает минские соглашения. В МИД России заверили, что президентский указ полностью соответствует международному праву. В МИДе и Кремле говорили, что документы было решено признать «из гуманитарных соображений». Белоруссия отказалась признавать такие документы.