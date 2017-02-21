Песков назвал неуместными рассуждения о признании ЛНР и ДНР

Пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков считает некорректным рассуждения о возможном признании Москвой самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Его спросили, в каком случае Россия сможет признать их независимость.

«В данной ситуации какие-то виртуальные рассуждения абсолютно неуместны и неприменимы, – цитирует его "Интерфакс". – Пока ситуация де-факто заключается в том, что две непризнанные республики, ДНР и ЛНР, являются территориями, которые действительно не признаны Российской Федерацией и они не признаны Украиной. Но они находятся в жесточайшей блокаде со стороны Украины». По словам чиновника, ЛНР и ДНР лишены социального обеспечения, отключены от банковского обеспечения и это «безусловно, делает жизнь населения этих регионов абсолютно невыносимой». Поэтому Россия решила признать фактически выданные в ЛНР и ДНР документы, удостоверяющие личность, из «гуманитарных соображений», повторил он. Такую же причину признания этих документов Песков привел и в понедельник.

Владимир Путин 18 февраля подписал указ «О признании в Российской Федерации документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины». В Киеве заявили, что это нарушает минские соглашения. В МИД России заверили, что президентский указ полностью соответствует международному праву. Белоруссия отказалась признавать такие документы.