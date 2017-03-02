Медведев: Санкции никто не отменит

Антироссийские санкции постепенно становятся постоянными и это создает условия для развития отечественного сельского хозяйства, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев после доклада министра сельского хозяйства Александра Ткачева.

«Наши партнеры принимают все решения для того, чтобы эти санкции носили постоянно действующий характер, кодифицируют их в законодательстве. Поэтому это создает очень неплохие условия для развития сельского хозяйства», – сказал Медведев на заседании правительства. «Александр Николаевич [Ткачев] сразу напугал: "Если отменят санкции". Конечно, их никто не отменит. И бояться не надо, никто санкции не отменит», – сказал премьер.

Ткачев доложил правительству, что Россия в ближайшие годы может стать нетто-экспортером продовольствия – «поставлять за рубеж больше сельхозпродукции, чем закупать». Так, по данным Росстата, Россия в прошлом году экспортировала сельхозсырья и продовольствия на $17 млрд, что на 5,2% больше, чем в 2015 г.

«Хороший экспортный потенциал мы наблюдаем не только в зерновых, которые являются нашей традиционной экспортной статьей, но и в переработке», – сказал он, сообщив, что, по предварительным данным, экспорт подсолнечного масла вырос на 28% по итогам года и достиг 1,8 млн т. Кроме того, экспортировано почти 100 000 т сахара, что в 10 раз больше, чем за весь предыдущий сельхозгод. «Мы оцениваем наш экспортный потенциал в размере более 200 000 т сахара. Такие возможности для нас открылись благодаря рекордному урожаю сахарной свеклы – мы собрали более 48 млн т и вышли на первое место в мире по производству свекловичного сахара, опередив по этому показателю Францию, США и Германию», – заявил министр.