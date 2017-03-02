Бастрыкин призвал защитить честный бизнес от правоохранительных органов и власти

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин призвал защищать «настоящий, реальный, честный бизнес» в России. Как передает ТАСС, он заявил это на итоговой коллегии СКР за 2017 г. Сейчас этот бизнес, по его словам, «подвергается атакам и со стороны несогласных руководителей, представителей власти, сотрудников правоохранительных органов».

Также он предложил защитить госсобственность от хищений отдельным составом Уголовного кодекса, как в советские времена. «Давайте посмотрим уже не взглядом 1991 г., когда эйфория была, ветер перемен так нас потрепал, что сдуло много вещей, которые недопустимы были раньше, – сказал председатель СКР. – Давайте создадим положение, где государственная собственность охраняется ничуть не хуже, чем частная собственность». Он напомнил, что в советские времена за хищение социалистической собственности на 15 000 руб. – а это три «Волги» – грозила высшая мера наказания. «Не надо возвращать расстрел, – уточнил Бастрыкин. – Но специальный состав – за хищение государственной собственности с особым цинизмом – ввести надо». Для примера он привел космодром Восточный, где было 8–10 субподрядчиков, «которых в принципе нет, кроме счета и перекачки денег в офшорные зоны».

По словам Бастрыкина, в 2016 г. СКР арестовал имущество коррупционеров на 18 млрд руб. – это почти 80% от суммы ущерба по всем делам о коррупции – и добился возмещения ущерба на 2,7 млрд руб. по таким делам. Впрочем, председатель комитета убежден, что реальный ущерб от коррупции намного выше и большое количество украденного уходит за границу.

Возмещенный ущерб от экономических и коррупционных преступлений, по словам главы СК, в ходе расследования в 2016 г. достиг 45 млрд руб. «Удельный вес возмещенного в ходе расследования ущерба вырос до 35%. В цифрах это 45 млрд руб. Это, конечно, не полный ущерб от экономических и коррупционных преступлений, но это все-таки положительная динамика», – сообщил он. Удачным примером он считает дело экс-губернатора Сахалина Хорошавина, где следователям «удается полностью возместить ущерб путем предъявления иска и возвращения в доход государства всего, что было наворовано и получено в виде взятки».

В результате доследственных проверок СК было обеспечено возмещение бюджету ущерба на 32 млрд руб. неуплаченных налогов.

Количество преступлений в России в прошлом году сократилось на 10%, сказал также председатель СКР (по «Интерфаксу»). На 9% снизилось количество убийств и фактов причинения тяжкого вреда здоровью, на 21% снизилось количество тяжких и особо тяжких преступлений.

Также Бастрыкин отметил успех своего ведомства в раскрытии преступлений прошлых лет. За девять лет СК раскрыл около 42 000 таких преступлений, которые он назвал «глухарями».