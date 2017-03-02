Администрация Трампа готова назначить критика Путина советником по России – FP

Администрация президента США Дональда Трампа предложила пост старшего советника по Европе и России старшему научному сотруднику Brookings Institution Фионе Хилл, известной своей критикой российских властей, пишет Foreign Policy. Это назначение должно понравиться конгрессу - как республиканцам, так и демократам, отмечает FP. Сама Хилл пока не прокомментировала эту новость.

Фиона Хилл имеет двойное гражданство - Великобритании и США - и работала на разведку США с 2006 по 2009 г. В своей биографии президента России Владимира Путина, изданной в 2013 г., она предостерегала от недооценки российского лидера, указывая на его «стратегическую изворотливость» и способность отыскивать слабости у оппонентов, «отточенные во время работы в КГБ».

В ноябре в интервью The Atlantic Хилл так предсказала начало отношений новой администрации США с Россией: «Русские начнут с самых радужных ожиданий - которые разрушатся почти моментально, потому что у России и США в реальности очень немного точек соприкосновения».