Генпрокурора США обвинили во лжи о встречах с послом России

После громкой отставки советника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна вокруг администрации Дональда Трампа зреет новый скандал. Как выяснила The Washington Post, министр юстиции и генпрокурор США Джефф Сешнс на слушаниях в конгрессе по утверждению его кандидатуры заявил, что не контактировал с русскими, хотя, по данным минюста, в прошлом году он дважды встречался с послом России в США Сергеем Кисляком. Пресс-секретарь Сешнса Сара Исгур Флорес заявила, что он не пытался обмануть конгрессменов. Сам он уже заявил, что не обсуждал ни с какими российскими чиновниками президентскую кампанию и назвал «ложными» утверждения The Washington Post. Между тем лидер демократического меньшинства в палате представителей конгресса Нэнси Пелоси уже потребовала его отставки и обвинила его во вранье под присягой. Посольство России в США от комментариев отказалось. WSJ узнала, что эти контакты Сешнса уже изучало ФБР.

Майкл Флинн был вынужден уйти в отставку через три недели после назначения советником Трампа не из-за того, что он между выборами президента и инаугурацией говорил по телефону с послом России, а из-за того, что он скрыл от товарищей по команде, в том числе от вице-президента Майка Пенса, что в разговоре затрагивалась в том числе и тема антироссийских санкций.

В ходе слушаний по утверждению кандидатуры Сешнса ему задали вопрос о предполагаемом вмешательстве России в президентскую предвыборную кампанию в США, он тогда ответил, что об этой деятельности Москвы не знал и с русскими не общался. «В его ответе не было попытки обмана», – заявила WP пресс-секретарь Сешнса Сара Исгур Флорес. Об отсутствии намеренного обмана говорит и источник СNN в минюсте. Источники газеты говорят, что кандидат в министры не думал, что беседы с представителями России имеют какое-то значение и их нужно было вспомнить, отвечая на вопросы конгрессменов, и вообще он не помнит подробности, что именно он обсуждал с Кисляком.

Между тем, по данным минюста США, Сешнс в бытность сенатором и членом комитета по вооруженным силам дважды встречался с послом, в июле 2016 г. и в сентябре. В сентябре встреча состоялась в офисе американца, причем она совпала с пиком скандала с обвинениями России в кибератаках и намерении повлиять на результаты президентских выборов в США. Первый контакт состоялся в кругу других послов по завершении выступления на мероприятии фонда «Наследие», там, по словам Флорес, беседа с российским послом была очень краткой и неформальной. Сешнс при этом был одним из ключевых игроков в избирательном штабе Трампа и возглавлял там группу советников кандидата в президенты в сфере национальной безопасности. Пресс-секретарь Флорес на расспросы AL.com ответила, что не может припомнить, встречались ли с российским послом другие члены комитета сената по вооруженным силам. 19 из 26 членов комитета заявили The Washington Post, что таких контактов у них не было.

ФБР изучало контакты Сешнса с российскими представителями, которые имели место в ходе избирательной кампании, говорят источники The Wall Street Journal. Чем закончилась эта проверка и закончилась ли она, они не знают. Сешнса проверяли в рамках более широкого расследования контрразведки на предмет возможных связей людей Трампа с российскими агентами. WSJ Флорес сказал, что Сешнс не знал, что в его отношении идет проверка. Получить содержательные комментарии в ФБР и Белом доме газете не удалось.

Ранее The New York Times (NYT) писала о расследовании, которое ведется в отношении членов предвыборной команды Дональда Трампа, якобы контактировавших с представителями России. По данным Financial Times и WSJ, руководитель администрации Трампа Райнс Прибус вопреки правилам контактов Белого дома со спецслужбами якобы выяснял у руководства ФБР, может ли оно опровергнуть сообщение о расследовании. СNN сообщала, что представители Белого дома просили ФБР опровергнуть сообщения СМИ о контактах членов предвыборной команды Трампа с Россией; по информации CNN, ФБР ответило на эту просьбу отказом. Associated Press сообщило, что Прибус просил ФБР оспорить сообщения, что сотрудники Трампа до выборов контактировали с российскими разведчиками. Сам президент в Twitter и в беседе с журналистами не раз говорил, что эта «российская тема» – «фейковые новости», а спецслужбы он обвинял в сливе секретной информации в СМИ.

1 марта Сешнс сделал специальное заявление, сообщает АР. Он заявил, что «никогда не встречался с какими-либо российскими чиновниками для обсуждения проблем предвыборной кампании». «Не представляю, что имеется в виду, это все ложь», – цитирует агентство.

«Посольство не комментирует многочисленные контакты с местными партнерами, которые осуществляются на ежедневной основе в соответствии с дипломатической практикой», – сказал «Интерфаксу» пресс-секретарь дипмиссии Николай Лахонин.

«Генпрокурор обязан подать в отставку, – говорится в заявлении лидера демократов нижней палаты конгресса Нэнси Пелоси (цитата Politico). – И необходимо инициировать независимое, двухпартийное расследование политических, личных и финансовых связей Трампа с русскими». К отставке Сешнса призвали также член палаты представителей демократ Элайджа Каммингс и сенатор-демократ Элизабет Уоррен. Создать комиссию для расследования российских связей Трампа ранее призывал и сенатор-республиканец Джон Маккейн, напоминает CNN. Комментируя скандал с Сешнсом, Маккейн заявил, что у него нет сомнения, что «то, что русские пытались сделать с нашими выборами, могло уничтожить демократию». «И поэтому нам приходится уделять ужасно много внимания русским и тому, что они делают в Европе, – добавил он. – А сейчас они пытаются предопределить исход французских выборов и используют кибератаки».

Джефф Сешнс, сенатор-республиканец от штата Алабама, был утвержден сенатом на посту генерального прокурора и министра юстиции 9 февраля. Его кандидатуру поддержали 52 сенатора, 47 выступили против. Его назначению предшествовала первая скандальная отставка в Белом доме: 30 января от исполнения обязанностей генпрокурора и министра юстиции была отстранена Салли Йейтс, назначенная на временной основе еще администрацией предыдущего президента США Барака Обамы. Йейтс отказалась защищать в суде миграционные акты действующего президента США Дональда Трампа. Белый дом обвинил ее в предательстве минюста.