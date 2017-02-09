Сенат США утвердил Джеффа Сешнса на посту министра юстиции и генпрокурора

Джефф Сешнс был утвержден сенатом на посту министра юстиции и генпрокурора США, сообщает Reuters. Его кандидатуру поддержали 52 сенатора, 47 выступили против.

30 января от исполнения обязанностей генпрокурора и министра юстиции была отстранена Салли Йейтс, назначенная еще администрацией предыдущего президента США Барака Обамы. Йейтс отказалась защищать в суде миграционные акты действующего президента США Дональда Трампа. Белый дом обвинил ее в предательстве минюста. И. о. генпрокурора до утверждения Сешнса был назначен прокурор Восточного округа Виргинии Дана Боэнте, пообещавший поддержать нововведения Трампа.

Сешнс стал восьмым из 22 членов кабинета Трампа, получивших одобрение сената. Ранее Трамп обвинял демократов в сенате в блокировании его работы. Республиканцы в верхней палате обладают большинством в 52 голоса из 100.