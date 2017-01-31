Дональд Трамп смягчил запрет на въезд в США мигрантов из ряда мусульманских стран

В понедельник администрация президента США Дональда Трампа смягчила запрет на въезд беженцев и мигрантов из семи преимущественно мусульманских стран, исключив из него обладателей действующего вида на жительство в стране (грин-карты). В пятницу Трамп ввел ограничения на четыре месяца на программу размещения в США беженцев и на три месяца – на въезд мигрантов из Сирии, Ирака, Ирана, Сомали, Судана, Ливии и Йемена. Свое решение он объяснил борьбой с терроризмом и перестройкой миграционной системы страны, отрицая дискриминацию по религиозному признаку. После подписания указа в аэропортах США начались задержания и депортации граждан попавших под ограничение стран, в том числе обладателей грин-карт. В выходные с жесткой критикой на указ обрушились конгрессмены из обеих партий и лидеры европейских и арабских стран, а в самих США прошли массовые протесты. В субботу федеральный суд Нью-Йорка частично заблокировал действие указа, разрешив въезд в США тем, кто уже прибыл в аэропорты с действующей американской визой, к этому решению присоединились суды еще четырех штатов.

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