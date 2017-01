Произошла первая громкая отставка в администрации США

Президент США Дональд Трамп отправил в отставку и. о. генпрокурора Сэлли Йейтс через несколько часов после того, как она сказала сотрудникам минюста, что им не следует поддерживать иммиграционный указ президента и защищать его в судах, так как его оспорили уже в ряде штатов. Она объяснила, что запрет на въезд гражданам семи мусульманских стран, который был введен на 90 дней, противоречит торжественным обязательствам минюста всегда добиваться справедливости и защищать то, что правильно, и усомнилась в его законности. Своим долгом она считала обеспечение безупречных с точки зрения закона действий ведомства и его представителей, в том числе в судах. Белый дом отправил ее в отставку с формулировкой «за то, что она предала министерство юстиции, отказавшись выполнять законный приказ, направленный на защиту граждан Соединенных Штатов», цитирует Bloomberg. Ее возражения в администрации трактовали как политические. «Г-жа Йейтс – назначенец администрации Обамы, которая проводила слабую политику в отношении охраны границ и очень слабую – по контролю за законностью иммиграции, – говорится в заявлении. – Пора всерьез заняться защитой нашей страны».

The New York Times констатировала разрастание кризиса 10-дневной администрации нового президента. Консервативная The Washington Times назвала критику иммиграционного указа со стороны Йейтс «поведением камикадзе». Стало очевидно, отметила The Washington Post, что в администрации Трампа никто не будет терпеть разногласия. В истории США было очень мало случаев, когда высокопоставленные чиновники минюста публично разрывают отношения с администрацией президента, напоминает Reuters. Самым громким примером агентство называет отставку генпрокурора генерала Эллиота Ричардсона и его заместителя в 1973 г., когда они предпочли не выполнять распоряжение президента Ричарда Никсона отстранить спецпрокурора, расследовавшего уотергейтский скандал.

И. о. генпрокурора назначена Дана Боенте, прокурор Восточного округа Виргинии, которая уже подтвердила, что подчинится иммиграционному указу и поддержит его положения. Йейтс была назначена в минюст при президентстве Барака Обамы, она оставалась в переходной администрации на временной основе. Через несколько дней ее должен был сменить выдвинутый Трампом на должность генпрокурора сенатор-республиканец Джефф Сешнс, назначение которого должен утвердить сенат конгресса.

В минувшую пятницу, через неделю после инаугурации, выполняя предвыборные обещания, Трамп подписал указ о временном прекращении приема беженцев на 120 дней, о запрете на въезд для граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана и о ряде других мер, ужесточающих визовую политику США. Предполагается, что на время действия этих ограничений в администрации будут выработаны меры, которые облегчат выявление потенциальных террористов в потоке въезжающих. В воскресенье, после начавшихся акций протеста, Трамп обвинил СМИ в неверной интерпретации его запрета и объяснил, что запрет связан с борьбой с террором и с мерами безопасности в стране, а не с религией. В понедельник он добавил, что если бы объявил о запрете на въезд за неделю до его введения, в страну успело бы въехать очень много «плохих типов». Все эти ограничения раскритиковало руководство крупных американских хайтек-компаний, а затем к критике присоединились банки и сеть кафе Starbucks.

Йейтс узнала об отставке из письма, Трамп не вызывал ее к себе, сообщает CNN со ссылкой на источник в Белом доме. Ключевых чиновников администрации оповестили о грядущей отставке Йейтс до подписания соответствующего приказа, сообщает Reuters. Однако в этих действиях было мало координации и необходимых консультаций, что вызвало сумятицу, отмечает агентство. Например, большинство чиновников госдепартамента, по его сведениям, узнали об отставке из СМИ. Reuters напоминает, что в понедельник в госдепе циркулировал черновик так называемого меморандума о несогласии, внутреннего документа, в котором дипломаты высказывают руководству ведомства несогласие с проводимой политикой. В черновике говорится, что решение Трампа повредит имиджу Америки за границей и подстегнет антиамериканские настроения в мире, сообщает Reuters со ссылкой на источники. В последний раз СМИ сообщали о таком документе летом 2016 г., когда дипломаты требовали авиаударов по позициям Башара Асада. Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, комментируя сообщения о новом меморандуме, заявил, что у карьерных чиновников не должно быть таких проблем и у них выбор один: выполнять программу или уходить.

